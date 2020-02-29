Чепиков: на чемпионате мира была борьба не с допингом, а с лидером российского биатлона

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков отметил, что потерял доверие к Международному союзу биатлонистов (IBU) после скандала с биатлонистом Александром Логиновым на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

«Обыски помешали выступлению нашего лидера на чемпионате мира. Если бы их не было, он бы не отказался от гонки. На мой взгляд, не было никаких обоснованных причин для проверок, чтобы будить ночью спортсменов.

На мой взгляд, это была борьба не с допингом, а с лидером российского биатлона. Просто кому-то не хочется, чтобы звучал российский гимн. Если было бы действительно желание бороться с допингом, обыски можно было провести в день отдыха или накануне, но не в день ответственных стартов, когда решается судьба золотых медалей. Видим, что это была заявка IBU. Считаю, за эти действия надо отвечать, они противоправные, не направленные на сплочение спортсменов, на борьбу с допингом.

Лично у меня уже нет доверия к IBU. Даже не знаю, какие дипломатические отношения возможны в дальнейшем. Ясно, что наши спортсмены всё равно будут выступать, многие болельщики любят этот вид спорта, но, на мой взгляд, в текущей ситуации мы не сможем добиться каких-то позитивных перспектив в ближайшем будущем, в том числе и по критериям восстановления членства СБР в IBU, которые они нам выставляют, где мы всегда будем виноваты, сколько бы штрафов ни заплатили. Они всё равно не дадут нам развиваться как спортивной федерации в рамках IBU.

Ждём от них определённого ответа. Это наша позиция, мы выражаем её, не молчим, мы не «проглотили» эту пилюлю. Ждём ответа от IBU, а дальше уже посмотрим, каким он будет", — цитирует Чепикова ТАСС.

22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки, прошли обыски в номерах Логинова и его тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства.