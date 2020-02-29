СБР: отношение IBU к Логинову похоже на желание повлиять на результаты чемпионата мира

Союз биатлонистов России (СБР) направил Международному союзу биатлонистов (IBU) открытое письмо, попросив предоставить официальную позицию по поводу действий, которые привели к обыскам в номере российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в Антхольце (Италия).

«С самого начала следственных действий IBU не предпринял никаких действий, направленных на защиту прав своих членов. Не было сделано никаких заявлений, никто из официальных представителей Международного союза не прибыл на место событий и не потребовал объяснений от итальянской полиции. Президент IBU, как можно понять из его прямой речи, вообще узнал о случившемся из сообщений СМИ.

Ни оргкомитет соревнований, ни члены исполкома IBU, ни представители комитета спортсменов не предприняли никаких шагов, чтобы смягчить атмосферу вокруг сборной России. Союзу биатлонистов России не было разъяснено, какие именно статьи и положения конституции IBU нарушил Александр Логинов, чтобы быть подвергнутым такой обструкции со стороны представителей других сборных. В действии (а точнее — бездействии) IBU нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований, поставить спортсменов в заведомо неравные условия.

Мы просим выразить вашу официальную позицию по поводу произошедших событий и отношения к ним со стороны IBU", — говорится в письме.

22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки, прошли обыски в номерах Логинова и его тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства.

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