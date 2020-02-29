В IBU рассказали, как коронавирус может повлиять на соревнования по биатлону

В Международном союзе биатлонистов (IBU) рассказали, как коронавирус может повлиять на биатлонные соревнования. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте IBU.
«На сегодняшний день в IBU не поступало запросов или рекомендаций от соответствующих организаций об отмене мероприятий. Подготовка к остатку сезона продолжается так, как было запланировано. Тем не менее IBU продолжает следить за ситуацией в реальном времени и поддерживает тесный контакт со здравоохранительными организациями, чтобы иметь доступ к самой актуальной информации. Весьма вероятно, что наши соревнования будут осуществлены в той или иной форме.
Если соответствующие органы потребуют, IBU может отменить мероприятие, чтобы защитить всех причастных. Некоторые страны уже запретили проведение массовых мероприятий, что привело к закрытию спортивных событий для зрителей. Если такой сценарий возникнет в биатлоне, IBU совместно с организационным комитетом решит, как проводить соревнования и как минимизировать последствия для хозяев», – говорится в заявлении IBU.
Ранее сообщалось, что этап Кубка мира в Нове-Месте (Чехия), который должен был проходить с 5 по 8 марта, могут отменить, так как в городе был госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус.
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