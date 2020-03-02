Губерниев: когда готовились к ЧМ в Хантах, было веселее. Клянусь миллиардами Прохорова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего главного тренера сборной России Владимира Барнашова о состоянии российского биатлона. Барнашов сказал: «В общем и целом картина пока не радостная».

«Мой друг и кумир, олимпийский чемпион по биатлону, бывший главный тренер сборной Владимир Барнашов посетовал: не радостная картина в сборной нынче! Михалыч, а когда мы готовились к чемпионату мира 2011 в Хантах, картина была более радостная? Впрочем, было веселее, клянусь миллиардами Прохорова», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На прошедшем в Антхольце чемпионате мира по биатлону сборная России завоевала две медали, обе в активе Александра Логинова — золото в спринте и бронза в гонке преследования. На чемпионате Европы в Раубичах российские биатлонисты завоевали две золотые и две серебряные награды.