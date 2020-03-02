Экс-тренер сборной России Пихлер в суде указал на ложь Родченкова

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер посетил заседание по делу биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Апелляцию российских биатлонисток на пожизненную дисквалификацию рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Пихлер обвинил бывшего директора Московской лаборатории Григория Родченкова во лжи. На показаниях Родченкова строится обвинительный вердикт.

«Я провёл в суде больше часа и дал объяснения на все вопросы. Я уверен, что Романова и Зайцева были чистыми. Во время слушаний я сказал правду. Я считаю, что Родченков лжёт. К примеру, он сказал, что в январе 2013 года я был с Екатериной Глазыриной в Оберхофе, хотя в тот момент мы находились на сборе в Зеефельде, где готовились к этапу в Рупольдинге, а Глазырина даже не планировала приезжать в Оберхоф. Его слова — ложь, эта история многое говорит о Родченкове.

В Германии мы говорим: «Если кто-то соврал один раз, то ему уже нельзя доверять». Эта история показывает, что нельзя верить всему, что он говорит», — цитирует Пихлера ТАСС.