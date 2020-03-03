«В магазинах пустые полки». Сборная Норвегии приедет в Нове-Место со своими продуктами

Спортивный директор сборной Норвегии по биатлону Пер Арне Ботнан сообщил, что в связи с эпидемией коронавируса команду попросили привезти с собой продукты в Нове-Место (Чехия), где 5-8 марта пройдёт этап Кубка мира.

«Нам позвонили и сказали привезти свою муку, пасту, рис. Нам сказали, что в магазинах пустые полки. Люди скупили все товары», — приводит слова Ботнана VG.

Тренер женской сборной Норвегии Патрик Обереггер сказал, что ему передали список продуктов, которые требуется купить. Он намерен приобрести всё необходимое в Мюнхене (Германия).

Вчера, 2 марта, было объявлено, что этап Кубка мира в Нове-Место пройдёт без зрителей из-за коронавируса. В Чехии коронавирус был подтверждён у трёх человек, вернувшихся в страну из Италии.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.