Тихонов — о Родченкове: у нас его обмазали дерьмом, а он один из лучших выпускников МГУ

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал об отношении к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.
«Я с Гришей пересекался. У нас его с ног до головы обмазали дерьмом. А он ведь один из лучших выпускников МГУ. И здесь возникает вопрос: разве люди бегут от хорошего спортивного руководства? Мы все кричим, что нас душат.
А возьмите Шарапову и её историю с мельдонием — вот вам пример головотяпства и непрофессионализма её команды. Врач Серены Уильямс обратился за терапевтическими исключением в медицинскую комиссию ВАДА, и ей разрешили принимать некие препараты. Почему же врач Шараповой так не сделал?" — приводит слова Тихонова «Советский спорт».
В 2016 году Родченков рассказал о существовании в России государственной допинг-программы. Он проживает в США и является информатором Всемирного антидопингового агентства.
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