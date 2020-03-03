Тихонов — о Родченкове: у нас его обмазали дерьмом, а он один из лучших выпускников МГУ

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал об отношении к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.

«Я с Гришей пересекался. У нас его с ног до головы обмазали дерьмом. А он ведь один из лучших выпускников МГУ. И здесь возникает вопрос: разве люди бегут от хорошего спортивного руководства? Мы все кричим, что нас душат.

А возьмите Шарапову и её историю с мельдонием — вот вам пример головотяпства и непрофессионализма её команды. Врач Серены Уильямс обратился за терапевтическими исключением в медицинскую комиссию ВАДА, и ей разрешили принимать некие препараты. Почему же врач Шараповой так не сделал?" — приводит слова Тихонова «Советский спорт».

В 2016 году Родченков рассказал о существовании в России государственной допинг-программы. Он проживает в США и является информатором Всемирного антидопингового агентства.