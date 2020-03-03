А. Резцова: наши руководители сами допустили, что Родченков смылся в Америку

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала допинговый скандал, связанный с российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Яной Романовой и Ольгой Вилухиной.

«Это наши руководители пустили всё на самотёк. Руководители, чиновники, министерство спорта допустили, что Родченков смылся в Америку, не бились до конца за спортсменов. После Игр в Рио-де-Жанейро было два года до зимней Олимпиады, но никто ничего не делал. От извинений чиновников ни холодно ни жарко. После Рио мы стали готовиться к проведению чемпионата мира по футболу, а остальное бросили. Все материальные затраты – на футбол. А ребята остались у разбитого корыта. Это не ВАДА и МОК нас наказали, это мы сами себя наказали, ничего не делали.



Пихлер защищает россиянок? Это нормально и правильно, по крайней мере они под его руководством тренировались. Кто, как не он, будет их защищать. Он должен бороться вместе с ними за честное имя. Главное — не просто говорить, надо доказывать. То, что он ведёт защиту, — это уже по-человечески», – приводит слова Резцовой РИА «Новости».