Зайцева: люди называют нас допингистами, а я знаю, что этого не делала

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева поделилась впечатлениями от слушаний, которые проходили в Спортивном арбитражном суде (CAS). Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова оспаривают решение о пожизненной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. Адвокат спортсменок ранее сообщил, что в их деле использовались поддельные подписи информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.
«Я довольна, что высказалась и нас послушали, спасибо, что рассмотрели наше дело, ведь на протяжении двух лет всё откладывалось, мы были в подвешенном состоянии. Вроде мы и обвинены, а вроде и нет, люди называют нас допингистами, а я знаю, что этого не делала.
Очень сложно слышать, ведь тебе внушают, что ты виновата, хотя в обвинениях Родченкова лично ко мне претензий нет, моя фамилия названа один раз в начале. Надеемся, конечно, на решение в пользу нас, но как это будет, не знаю», — цитирует Зайцеву РИА «Новости».
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