Глава ФБУ: разве Елисеева можно обыграть на одной ноге?

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, почему на чемпионате Европы в Раубичах сборная выступала сильнейшим составом.

«Ну мы же и дали в конце концов основе отдохнуть после первых гонок. Вы считаете, на чемпионате Европы так легко завоевать медаль? Разве там нет спортсменов основных сборных России, Беларуси, Чехии, Словакии, Болгарии, Польши? Разве Расторгуев или Елисеев, которые побывали на подиуме Кубка мира, — те соперники, которых можно обыгрывать на одной ноге? А высказывания порой такие, будто мы против пионеров каких-то боролись.



В Раубичах были серьёзные соперники. Чемпионы и призёры чемпионатов мира и Олимпиад. А всем почему-то кажется, что мы приехали туда, и должны легко обыграть всех. Дай бог, чтобы у нас в Украине была первая команда, как у Норвегии – третья. Мы же, не имея ни одной нормальной базы, закрывающиеся спортивные школы, бесснежные зимы, отсутствие патронов для подготовки детей, думаем, что Украина – гранд в мировом биатлоне», — цитирует Брынзака Biathlon.com.ua.

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«Я бы вообще был рад, если бы сезон уже закончился. Потому что он был очень тяжёлым, со сложным высокогорным чемпионатом мира. Потому никаких целей не ставим – просто сохранить те позиции, которые есть. Потому что сейчас бороться за пятёрку – сверхнапряжение сил, а это не та цель, которую надо достигать любой ценой. Конечно, мы посмотрим – если всё будет удачно складываться для нас, а для соперников – нет, то не исключаю, что будет шанс. Но это не цель, а возможность», — сказал Брынзак.

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