Глава ФБУ прокомментировал критику Самуэльссона в адрес Логинова

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отреагировал на критику со стороны олимпийского чемпиона шведа Себастиана Самуэльссона в адрес российского биатлониста Александра Логинова. После триумфа россиянина в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце швед вспомнил о допинговом прошлом Александра и отказался поздравить того с победой. Самуэльссон также подчеркнул, что «России вообще не должно быть на чемпионате мира».

«То, что Самуэльссон не показывает результат, его дёргает. Это должен решать комитет по этике. Получается, одного можно дисквалифицировать, а другого нет. Но есть же правила», — приводит слова Брынзака «RT на русском».

Логинов на чемпионате мира 2020 года также завоевал бронзу в гонке преследования.

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