Глава ФБУ прокомментировал критику Самуэльссона в адрес Логинова
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отреагировал на критику со стороны олимпийского чемпиона шведа Себастиана Самуэльссона в адрес российского биатлониста Александра Логинова. После триумфа россиянина в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце швед вспомнил о допинговом прошлом Александра и отказался поздравить того с победой. Самуэльссон также подчеркнул, что «России вообще не должно быть на чемпионате мира».
«То, что Самуэльссон не показывает результат, его дёргает. Это должен решать комитет по этике. Получается, одного можно дисквалифицировать, а другого нет. Но есть же правила», — приводит слова Брынзака «RT на русском».
Логинов на чемпионате мира 2020 года также завоевал бронзу в гонке преследования.
«Чушь собачья». Самуэльссон отреагировал на приглашение Логинова
Самуэльссон: россияне мне пишут, что Логинов — лучший, а я — худший
Читайте также
- 20 февраля 2020
-
10:36
-
10:01
-
09:28
-
09:14
-
08:42
-
08:37
-
08:28
-
00:43
-
00:28
-
00:05
- 19 февраля 2020
-
23:56
-
23:51
-
23:30
-
23:29
-
22:55
-
22:47
-
22:26
-
22:19
-
21:23
-
21:23
-
21:08
-
20:37
-
20:30
-
20:28
-
20:08
-
19:56
-
19:50
-
19:45
-
19:16
-
19:02
-
18:59
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:42
Партнерский контент