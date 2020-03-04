Резцова: поводов обижаться на Россию у Пихлера предостаточно

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала поддержку, которую получили от бывшего тренера сборной России Вольфганга Пихлера в Спортивном арбитражном суде биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова.
Биатлонистки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушения антидопинговых правил, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Спортсменки подали апелляцию в CAS. В ходе слушания выступил Пихлер. Он обвинил бывшего директора Московской лаборатории Григория Родченкова во лжи. На показаниях Родченкова строится обвинительный вердикт.
«У Вольфганга было много недоброжелателей в то время, когда он работал в России. Его оскорбляли в СМИ, отстранили от подготовки команды к Играм-2014, он работал лишь с несколькими спортсменками. Поэтому поводов обижаться на Россию у него предостаточно. При этом Пихлер говорит, что Родченков лжёт и многие показания по этому делу не соответствуют действительности. Думаю, судьи CAS должны прислушаться к мнению опытного тренера», — цитируют Резцову «Известия».
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