Е. Устюгов: в деле против меня использованы поддельные подписи Родченкова

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) в его деле использовал документы с поддельными подписями информатора ВАДА Григория Родченкова. Ранее IBU признал Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты россиянина с 27 августа 2013 года по конец сезона 2013/14 были аннулированы. В результате он лишился золотой медали Олимпийских игр в Сочи. Спортсмен заявил, что планирует подавать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Ранее Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой и Яны Романовой, заявил, что в документах по делам его клиенток использовались поддельные подписи Родченкова.
«Я был шокирован, узнав о том, что подписи Родченкова на аффидевитах по нашим биатлонисткам являются поддельными. Тут же переговорил со своими адвокатами, в деле IBU против меня использованы те же два аффидевита с поддельными подписями. Я так понял, что дела абсолютно всех российских биатлонистов основаны на одних и тех же фальшивках Родченкова. Не понимаю, как IBU может кого-то обвинять на основании подделок.
При этом, когда IBU рассматривал моё дело, я требовал, чтобы Родченков лично дал свидетельские показания против меня, но получил отказ. На этой неделе я подаю жалобу в CAS на решение IBU о моей дисквалификации и буду в том числе ссылаться на использование IBU фальшивых доказательств», — цитирует Устюгова ТАСС.
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