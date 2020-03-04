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Томшин — 7-й в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах, Бабиков — 35-й

Томшин — 7-й в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах, Бабиков — 35-й
Биатлон / Кубок IBU 0

Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен выиграл спринтерскую гонку на восьмом этапе Кубка IBU в Раубичах. Второе место занял белорус Максим Воробей. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии Эндре Стрёмсхейм.

Лучший из россиян, Василий Томшин, продемонстрировал седьмой результат.

Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Раубичи, Беларусь
Мужчины. Спринт
1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 27.56,2 (1).
2. Максим Воробей (Беларусь) — +5,2 (1).
3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — +34,5 (1)...
7. Василий Томшин (Россия) — +1.08,1 (2)...
11. Дмитрий Иванов (Россия) — +1.15,8 (1)...
17. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.49,5 (2)...
35. Антон Бабиков (Россия) — +2.31,9 (2).

Женскую спринтерскую гонку выиграла шведка Элизабет Хёгберг.

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 8, Раубичи, Беларусь
Мужчины. Спринт 10 км
04 марта 2020, среда. 15:00 МСК
Окончено
1
Сиверт Гутторм Баккен
Норвегия
27:56.2
2
Максим Воробей
Беларусь
+5.2
3
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
+34.5
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