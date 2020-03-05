Бьорндален: мой телефон прослушивали в трёх странах, Норвегия — одна из них

Восьмикратный олимпийский чемпион, бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален выразил уверенность в том, что его телефон прослушивали в трёх странах. Самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по биатлону работает со сборной Китая, а ранее жил в Норвегии, Австрии и Беларуси.

«Мой телефон прослушивали раза четыре. Кто-то проявлял любопытство и хотел получить информацию. В последний раз это случилось полтора года назад. Впервые же это произошло 10 лет назад. Тогда я был на пике формы.

В телефоне у меня было несколько «жучков». Ты просто слышишь это и видишь то, что пишут в СМИ. Там появляется информация, которой быть не должно. Тогда ты всё замечаешь. Особенно хорошо заметно при работе на компьютере.



Меня прослушивали в трёх странах, Норвегия — одна из них. Это не является чем-то необычным. Да и я не боюсь за ту информацию, что есть у меня в телефоне", — цитирует Бьорндалена TV2.