Стрельцов — 9-й в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах, Бабиков — 19-й

Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен выиграл спринтерскую гонку на восьмом этапе Кубка IBU в Раубичах. Второе место занял его соотечественник Ларс-Хельге Биркеланд. Тройку призёров замкнул представитель Франции Эмильен Клод.



Лучший из россиян, Кирилл Стрельцов, продемонстрировал девятый результат.



Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Раубичи, Беларусь

Мужчины. Спринт

1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 25.49,2 (1).

2. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — +21,3 (0).

3. Эмильен Клод (Франция) — +25,8 (0)...

9. Кирилл Стрельцов (Россия) — +46,4 (1).

10. Василий Томшин (Россия) — +49,0 (1)...

19. Антон Бабиков (Россия) — +1.33,4 (1)...

27. Дмитрий Иванов (Россия) — +2.15,4 (4).

Вчера, 4 марта, Баккен выиграл первую спринтерскую гонку в Раубичах. Лучшим из россиян стал Томшин, занявший седьмое место.