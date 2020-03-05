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Херрман показала лучший ход в спринте в Нове-Месте. Юрлова-Перхт — быстрейшая из россиянок

Херрман показала лучший ход в спринте в Нове-Месте. Юрлова-Перхт — быстрейшая из россиянок
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Представительница Германии Денизе Херрман показала лучший ход в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия). Её чистое время прохождения дистанции составило 16 минут 54,1 секунды.

Вторую скорость на дистанции показала биатлонистка из Норвегии Тириль Экхофф — + 5,6 секунды. Третий ход — у француженки Жюстин Бреза — +11,2 секунды.

Лучший ход среди российских биатлонисток показала Екатерина Юрлова-Перхт, отставшая от Херрман на 49,3 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия
Женщины. Спринт, 7,5 км. Ход

1. Денизе Херрман (Германия) — 16:54,1.
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +5,6.
3. Жюстин Бреза (Франция) — +11,2…
15. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +49,3…
19. Кристина Резцова (Россия) — +53,3…
23. Ирина Старых (Россия) — +56,1…
30. Лариса Куклина (Россия) — +1.02,8…
52. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.23,7.

Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира в Нове-Месте, Юрлова-Перхт — 11-я
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