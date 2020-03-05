Херрман показала лучший ход в спринте в Нове-Месте. Юрлова-Перхт — быстрейшая из россиянок

Представительница Германии Денизе Херрман показала лучший ход в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия). Её чистое время прохождения дистанции составило 16 минут 54,1 секунды.



Вторую скорость на дистанции показала биатлонистка из Норвегии Тириль Экхофф — + 5,6 секунды. Третий ход — у француженки Жюстин Бреза — +11,2 секунды.



Лучший ход среди российских биатлонисток показала Екатерина Юрлова-Перхт, отставшая от Херрман на 49,3 секунды.



Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия

Женщины. Спринт, 7,5 км. Ход



1. Денизе Херрман (Германия) — 16:54,1.

2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +5,6.

3. Жюстин Бреза (Франция) — +11,2…

15. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +49,3…

19. Кристина Резцова (Россия) — +53,3…

23. Ирина Старых (Россия) — +56,1…

30. Лариса Куклина (Россия) — +1.02,8…

52. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.23,7.