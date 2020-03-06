Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте

Сегодня, 6 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 19:30 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший 4-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Матвей Елисеев (9-й), Евгений Гараничев (19-й), Никита Поршнев (48-й), Эдуард Латыпов (65-й) и Саид Каримулла Халили (108-й).



Лидер общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад выйдет на старт 33-м. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё стартует 22-м.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте.



В рамках этапа Кубка мира в Нове-Месте также состоятся эстафеты и масс-старты.