Куклина — о коронавирусе: никак не предохраняюсь. Надеюсь, моя иммунная система справится

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о своём отношении к распространению коронавируса, из-за которого этап Кубка мира в Нове-Месте (Чехия) проходит при пустых трибунах.



«Как предохраняюсь от вируса? Я об этом не думаю никак, ничего не делаю. Надеюсь, моя иммунная система справится. Я очень много про него прочитала и уверена, что в прочитанном пишут правду: что он не передаётся ни через ручки, ни через контакт с чужой рукой. Чисто воздушно-капельным путем», — цитирует Куклину «Матч ТВ».



Сегодня в Нове-Месте прошла женская спринтерская гонка, победительницей которой стала немка Денизе Херрман. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 11-й, Лариса Куклина показала 16-е время.