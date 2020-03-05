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Куклина — о коронавирусе: никак не предохраняюсь. Надеюсь, моя иммунная система справится

Куклина — о коронавирусе: никак не предохраняюсь. Надеюсь, моя иммунная система справится
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о своём отношении к распространению коронавируса, из-за которого этап Кубка мира в Нове-Месте (Чехия) проходит при пустых трибунах.

«Как предохраняюсь от вируса? Я об этом не думаю никак, ничего не делаю. Надеюсь, моя иммунная система справится. Я очень много про него прочитала и уверена, что в прочитанном пишут правду: что он не передаётся ни через ручки, ни через контакт с чужой рукой. Чисто воздушно-капельным путем», — цитирует Куклину «Матч ТВ».

Сегодня в Нове-Месте прошла женская спринтерская гонка, победительницей которой стала немка Денизе Херрман. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 11-й, Лариса Куклина показала 16-е время.

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