Куклина — о коронавирусе: никак не предохраняюсь. Надеюсь, моя иммунная система справится
Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о своём отношении к распространению коронавируса, из-за которого этап Кубка мира в Нове-Месте (Чехия) проходит при пустых трибунах.
«Как предохраняюсь от вируса? Я об этом не думаю никак, ничего не делаю. Надеюсь, моя иммунная система справится. Я очень много про него прочитала и уверена, что в прочитанном пишут правду: что он не передаётся ни через ручки, ни через контакт с чужой рукой. Чисто воздушно-капельным путем», — цитирует Куклину «Матч ТВ».
Сегодня в Нове-Месте прошла женская спринтерская гонка, победительницей которой стала немка Денизе Херрман. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 11-й, Лариса Куклина показала 16-е время.
Читайте также
- 5 марта 2020
-
23:45
-
23:22
-
22:38
-
21:58
-
21:22
-
20:51
-
20:03
-
19:33
-
17:22
-
15:14
-
14:54
-
13:57
-
13:54
-
13:30
-
13:26
-
13:10
-
13:08
-
12:54
-
12:34
-
12:23
-
11:51
-
11:39
-
09:49
-
09:10
-
08:42
- 4 марта 2020
-
15:58
-
15:57
-
15:43
-
15:04
-
14:56
-
13:39
-
12:47
-
12:05
-
11:05
-
10:45
Партнерский контент