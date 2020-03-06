Васильев о протесте из-за обысков у Логинова: теперь уже не получится устраивать беспредел

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на официальный протест, который Россия направила Италии в связи с обыском у биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в Антхольце.

«Приятно то, что активно включилась не только спортивная общественность, но и само государство, которое начало защищать своих спортсменов. Думаю, это хороший сигнал на будущее для всех наших недоброжелателей. Теперь уже не получится устраивать беспредел в отношении россиян.



Здесь присутствует явный посыл, что Россия своих не оставляет и не даст в обиду. Потому что сейчас не только спорт, но и страна в целом переживает тяжёлый период на мировой арене, и она должна пройти его с достоинством. Главное — не поддаваться панике, потому что придёт время, когда все поймут, что большинство отечественных спортсменов страдало незаслуженно. Не стоило ли подать протест раньше? Видимо, ждали момент, когда будет доказано, что улик против Логинова нет. Полиция делала своё дело и отрабатывала поступивший сигнал. Но есть вопросы по поводу того, в какой форме она это делала, не были ли превышены полномочия. Это и вызывает обеспокоенность», — цитирует Васильева «RT на русском».

22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки, прошли обыски в номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства. 23 февраля Логинов из-за психологической неготовности отказался от выступления в масс-старте.