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Тренер Бабикова: денег на всё нет, вот нас норвежцы и наказывают

Тренер Бабикова: денег на всё нет, вот нас норвежцы и наказывают
Биатлон / Кубок мира 0

Виктор Никитин, тренер российского биатлониста Антона Бабикова, раскритиковал работу команды с лыжами. По словам Никитина, именно плохая подготовка лыж помешала Бабикову удачно выступить на заключительном этапе Кубка IBU, проходившего в Беларуси. В масс-старте Бабиков стал седьмым.

«Антон готов хорошо, но лыжи — ноль. Это всё, что я могу сказать по этому поводу. Наши работают ногами, но лыжи не едут, а всё потому, что весь сервис забрали на этап Кубка мира в Нове-Место. Денег на всё нет, вот нас норвежцы и наказывают», — цитирует Никитина ТАСС.

В двух спринтерских гонках на этапе Кубка IBU в Беларуси Бабиков занял 35-е и 19-е места.

Этап в Беларуси был заключительным в программе сезона кубка IBU.

Томшин стал третьим в последней гонке сезона в Кубке IBU
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