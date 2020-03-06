Алябьев: Хованцев слаб как руководитель, но он удобен Драчёву

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев прокомментировал работу главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева.

«Хованцев — очень хороший и добрый человек. Возможно, неплохой тренер. Но держать в команде дисциплину он не способен. Как неспособен идти в профессиональных тренерских вопросах наперекор тому же Драчёву. Он никогда не станет спорить — об этом многие биатлонисты-ветераны говорили ещё в тот момент, когда Хованцева только назначали: все понимали и понимают, что как руководитель Хованцев очень и очень слаб. Но он во всех вопросах поддерживает инициативы Драчёва, а потому удобен», – приводит слова Алябьева «RT на русском».

После окончания чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия) президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что Анатолий Хованцев сохранит пост и продолжит работу после окончания сезона.