Алябьев: Хованцев слаб как руководитель, но он удобен Драчёву

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев прокомментировал работу главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева.
«Хованцев — очень хороший и добрый человек. Возможно, неплохой тренер. Но держать в команде дисциплину он не способен. Как неспособен идти в профессиональных тренерских вопросах наперекор тому же Драчёву. Он никогда не станет спорить — об этом многие биатлонисты-ветераны говорили ещё в тот момент, когда Хованцева только назначали: все понимали и понимают, что как руководитель Хованцев очень и очень слаб. Но он во всех вопросах поддерживает инициативы Драчёва, а потому удобен», – приводит слова Алябьева «RT на русском».
После окончания чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия) президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что Анатолий Хованцев сохранит пост и продолжит работу после окончания сезона.
- 6 марта 2020
-
17:30
-
17:00
-
16:36
-
16:10
-
15:51
-
15:38
-
15:13
-
14:11
-
14:09
-
14:01
-
13:45
-
13:30
-
13:26
-
12:40
-
12:32
-
12:23
-
12:19
-
11:41
-
11:36
-
11:25
-
10:41
-
09:36
-
09:23
-
08:45
-
08:39
-
08:35
-
08:30
-
00:42
-
00:30
- 5 марта 2020
-
23:45
-
23:22
-
22:38
-
21:58
-
21:22
-
20:51