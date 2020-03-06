Е. Устюгов подал апелляцию в CAS на решение IBU о его дисквалификации

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации спортсмена. Ранее IBU признал Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты россиянина с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/2014 были аннулированы, в результате чего он лишился золотой медали Олимпийских игр в Сочи.

«Олимпийский чемпион Евгений Устюгов подал жалобу в CAS на решение IBU о дисквалификации. Напомню, что 13 февраля Евгений Устюгов был признан IBU виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на два года», – приводит слова адвоката спортсмена Алексея Панича ТАСС.

Ранее Устюгов заявил, что IBU в его деле использовал документы с поддельными подписями информатора ВАДА Григория Родченкова.