Хованцев — о спринте в Нове-Месте: я уверен, дело не в форме Логинова

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление российских биатлонистов в спринтерской гонке, которая состоялась на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, который финишировал 17-м.
«Куда ходил после финиша Матвея Елисеева? Ходил в зону финиша поговорить с ребятами, с Матвеем и Александром Логиновым. Спросить, что не так с лыжами и дать команду принять это к сведению для более поздних стартовых номеров. Потому что очевидно, проблема есть. 65-е место лидера и огромный проигрыш с первых метров говорят сами за себя. Отсюда же и промахи на стойке.
Связано ли это с поездкой Логинова домой после чемпионата мира? Нет, я уверен, что дело не в форме Александра. Но говорить об этом не хочу, потому что во-первых, это прозвучит как очередная попытка оправдаться, а во-вторых, надо сначала пообщаться с сервис-бригадой и спортсменами», – приводит слова Хованцева «Лыжный спорт».
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