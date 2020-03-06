Логинов не примет участия в эстафете на этапе в Нове-Месте, Халили и Резцова — финишёры
Стал известен состав сборной России на мужскую и женскую эстафетные гонки, которые пройдут на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия) 7 марта. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).
Биатлон. Кубок мира. Нове-Место, Чехия
Эстафеты
Сборная России
Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова.
Мужчины: Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили.
Сегодня, 6 марта, прошла мужская спринтерская гонка. Золотую медаль завоевал норвежец Йоханнес Бё, лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, который финишировал 17-м. В женском спринте, который состоялся 5 марта, лучшей из российских биатлонисток стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 11-е место.
Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Месте, Латыпов — 17-й
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