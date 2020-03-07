Елисеев — после эстафеты: выгляжу уставшим? Хуже. Внешний вид не передаёт ощущения

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке этапа Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Представляя команду на первом этапе, он допустил два промаха и передал эстафету Дмитрию Гараничеву шестым (+18 секунд).
«Выгляжу уставшим? Хуже. Внешний вид не передаёт ощущения. Хромаю. Мышцы устали настолько, что даже не держат ноги.
Повлияла ли на состояние погода? В спринте, может быть. Но в эстафете — никак, трасса была жёсткая. Накануне лыжи разъезжались и проваливались при отталкивании. Было ужасно.
Выступление на этапе неудачное. Почему? Плохо стрелял, плохо бежал. Два дополнительных патрона — это много», — цитирует Елисеева «Матч ТВ».
На финиш россияне пришли четвёртыми. Победу в гонке одержала команда Норвегии.
- 7 марта 2020
-
21:14
-
21:05
-
20:32
-
20:12
-
19:51
-
19:14
-
18:20
-
18:00
-
17:19
-
16:54
-
15:30
-
14:44
-
13:56
-
13:34
-
00:30
-
00:09
- 6 марта 2020
-
23:55
-
22:48
-
22:20
-
22:08
-
21:57
-
21:16
-
20:46
-
20:45
-
18:37
-
17:30
-
17:00
-
16:36
-
16:10
-
15:51
-
15:38
-
15:13
-
14:11
-
14:09
-
14:01