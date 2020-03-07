Елисеев — после эстафеты: выгляжу уставшим? Хуже. Внешний вид не передаёт ощущения

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке этапа Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Представляя команду на первом этапе, он допустил два промаха и передал эстафету Дмитрию Гараничеву шестым (+18 секунд).



«Выгляжу уставшим? Хуже. Внешний вид не передаёт ощущения. Хромаю. Мышцы устали настолько, что даже не держат ноги.



Повлияла ли на состояние погода? В спринте, может быть. Но в эстафете — никак, трасса была жёсткая. Накануне лыжи разъезжались и проваливались при отталкивании. Было ужасно.



Выступление на этапе неудачное. Почему? Плохо стрелял, плохо бежал. Два дополнительных патрона — это много», — цитирует Елисеева «Матч ТВ».



На финиш россияне пришли четвёртыми. Победу в гонке одержала команда Норвегии.

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