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Тренерский штаб сборной России определился с составом на мужской масс-старт в Нове-Месте

Тренерский штаб сборной России определился с составом на мужской масс-старт в Нове-Месте
Биатлон / Кубок мира 0

Российские биатлонисты Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов выступят в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия), сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Логинов получил 7-й номер, Елисеев выступит под 15-м, а Латыпов — под 30-м.

Гонка состоится сегодня, 8 марта. Начало — в 15:35 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки.

Масс-старт станет последним в расписании мужских соревнований на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Накануне, 7 марта, мужская сборная России заняла четвёртое место в эстафете. Российскую команду представляли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Логинов, лидер сборной, пропустил эстафету по решению тренерского штаба.

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