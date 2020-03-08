Тренерский штаб сборной России определился с составом на мужской масс-старт в Нове-Месте
Российские биатлонисты Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов выступят в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия), сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Логинов получил 7-й номер, Елисеев выступит под 15-м, а Латыпов — под 30-м.
Гонка состоится сегодня, 8 марта. Начало — в 15:35 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки.
Масс-старт станет последним в расписании мужских соревнований на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Накануне, 7 марта, мужская сборная России заняла четвёртое место в эстафете. Российскую команду представляли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Логинов, лидер сборной, пропустил эстафету по решению тренерского штаба.
Мужская сборная России впервые в истории завершила сезон без медалей в эстафетах
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