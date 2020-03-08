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Миронова не вышла на масс-старт этапа Кубка мира в Нове-Месте

Миронова не вышла на масс-старт этапа Кубка мира в Нове-Месте
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Светлана Миронова пропускает масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). 26-летняя спортсменка не вышла на гонку по неизвестным причинами. Честь сборной России защищают Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина.

Таким образом, Миронова пропустила весь чешский этап Кубка мира. Она не вышла на спринтерскую гонку, после чего не попала в состав команды на эстафету. Масс-старт закрывает программу седьмого этапа.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте.

В Нове-Месте сегодня состоится и мужской масс-старт. Начало — в 15:45 мск. Ранее стало известно, что в гонке не выступит лидер сборной России Александр Логинов.

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