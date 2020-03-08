Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Куклина — десятая

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия) завершилась женская гонка с общего старта. Победительницей гонки на 12,5 км стала представительница Норвегии Тириль Экхофф. Серебряную медаль завоевала шведка Ханна Эберг, третьей стала биатлонистка из Германии Франциска Пройс.



Сборную России в гонке представляли Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Обе спортсменки допустили по четыре промаха, однако на трассе была быстрее Лариса, финишировавшая 10-й. Юрлова-Перхт показала 17-й результат.



Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия

Женщины. Масс-старт.



1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 34.00,8 (1 промах)

2. Ханна Эберг (Швеция) — + 25,3 (1)

3. Франциска Пройс (Германия) — + 32,4 (1)

4. Жюстин Бреза (Франция) — +41,3 (3)

5. Доротея Вирер (Италия) — + 43,2 (3)

…

10. Лариса Куклина (Россия) — + 1.21,5 (4)

17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.47,8 (4).

Миронова не вышла на масс-старт этапа Кубка мира в Нове-Месте