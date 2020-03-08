Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Куклина — десятая

Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Куклина — десятая
Биатлон / Кубок мира 0

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия) завершилась женская гонка с общего старта. Победительницей гонки на 12,5 км стала представительница Норвегии Тириль Экхофф. Серебряную медаль завоевала шведка Ханна Эберг, третьей стала биатлонистка из Германии Франциска Пройс.

Сборную России в гонке представляли Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Обе спортсменки допустили по четыре промаха, однако на трассе была быстрее Лариса, финишировавшая 10-й. Юрлова-Перхт показала 17-й результат.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия
Женщины. Масс-старт.

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 34.00,8 (1 промах)
2. Ханна Эберг (Швеция) — + 25,3 (1)
3. Франциска Пройс (Германия) — + 32,4 (1)
4. Жюстин Бреза (Франция) — +41,3 (3)
5. Доротея Вирер (Италия) — + 43,2 (3)

10. Лариса Куклина (Россия) — + 1.21,5 (4)
17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.47,8 (4).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 7, Нове-Место, Чехия
Женщины. Масс-старт 12,5 км
08 марта 2020, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Тириль Экхофф
Норвегия
34:00.8
2
Ханна Эберг
Швеция
+25.3
3
Франциска Пройс
Германия
+32.4
Миронова не вышла на масс-старт этапа Кубка мира в Нове-Месте
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020