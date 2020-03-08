Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Месте. Куклина — десятая

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия) завершилась женская гонка с общего старта. Победительницей гонки на 12,5 км стала представительница Норвегии Тириль Экхофф. Серебряную медаль завоевала шведка Ханна Эберг, третьей стала биатлонистка из Германии Франциска Пройс.
Сборную России в гонке представляли Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Обе спортсменки допустили по четыре промаха, однако на трассе была быстрее Лариса, финишировавшая 10-й. Юрлова-Перхт показала 17-й результат.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия
Женщины. Масс-старт.
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 34.00,8 (1 промах)
2. Ханна Эберг (Швеция) — + 25,3 (1)
3. Франциска Пройс (Германия) — + 32,4 (1)
4. Жюстин Бреза (Франция) — +41,3 (3)
5. Доротея Вирер (Италия) — + 43,2 (3)
…
10. Лариса Куклина (Россия) — + 1.21,5 (4)
17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.47,8 (4).
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