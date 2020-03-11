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Россиянка Иванова завоевала серебро в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ по биатлону

Россиянка Иванова завоевала серебро в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ по биатлону
Биатлон 0

Российская биатлонистка Амина Иванова завоевала серебро в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате Европы в Хохфильцене (Австрия). Золото выиграла представительница Австрии Анна Гандлер. Бронза досталась Йоанне Якеле из Польши.

Биатлон. Юниорский чемпионат Европы. Хохфильцен
Индивидуальная гонка. Юниорки
1. Анна Гандлер (Австрия) — 44.47,4 (0).
2. Амина Иванова (Россия) — +1.16,8 (0).
3. Йоанна Якела (Польша) — +1.27,5 (3)...
8. Анастасия Кайшева (Россия) — +2.44,0 (4)...
10. Алина Кудисова (Россия) — +3.04,1 (2)...
12. Анастасия Гореева (Россия) — +3.11,7 (3)...
15. Анастасия Халиуллина (Россия) — +3.36,9 (3)...
23. Дарья Сидорова (Россия) — +4.52,8 (5)...
37. Анастасия Шевченко (Россия) — +6.57,4 (6).

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