Елисеев: в Контиолахти на каждом шагу стоят дезинфекторы для рук

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о подготовке к восьмому этапу Кубка мира и мерах безопасности, принятых в Контиолахти (Финляндия) в связи с распространением коронавируса.



«Готовимся по плану. Есть ли силы? Есть. Тем более что подморозит под конец этапа, будет жёсткая трасса, не будем проваливаться. Какие меры безопасности? На каждом шагу дезинфекторы для рук стоят, это удобно. Это всё дополнительные меры. Готовы к тому, что, возможно, придётся остаться здесь ещё на неделю? Я только за, чтобы остаться здесь ещё на неделю», — цитирует Елисеева «Матч ТВ».



Ранее стало известно о возможной отмене или переносе заключительного этапа Кубка мира, который должен пройти в Хольменколлене (Норвегия). В настоящий момент в Норвегии зафиксировано 440 случаев заражения коронавирусом.



Напомним, что с 5 по 8 марта этап Кубка мира в Нове-Месте (Чехия) прошёл без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса в Чехии.

Халили: трасса в Контиолахти как и везде — разбита, везде вода