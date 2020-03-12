Истомин — о чемпионате России: вопрос открыт только по Логинову

Тренер мужской сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал о ситуации в команде перед стартом этапа Кубка мира в Контиолахти.
«Вся команда детально знакомится с коронавирусом. Он вызывает всё больше опасений, поэтому стараемся поменьше контактировать. Логинов? Он в порядке. Будет сегодня стартовать. По этому старту будем принимать решение по дальнейшему его участию в гонках и эстафетах. Остальные парни готовы стартовать.
Погода сегодня достаточно тяжёлая. Вчера нанесли новые структуры, которые должны помочь. Подготовились, насколько это сейчас возможно. В последних гонках сезона будем стараться бороться за медали.
Руководство СБР решает сейчас вопросы по нашей дальнейшей логистике. Чтобы мы без проблем могли вылететь в Россию, если этим этапом закончится сезон. Участие в чемпионате России? Вопрос открыт только по Логинову. Всё зависит от его состояния. Остальные ребята примут участие», — цитирует Истомина сайт «Матч ТВ».
Сегодня, 12 марта, в Контиолахти состоится мужская спринтерская гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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