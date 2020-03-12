Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Елисеев: в гонке преследования побороться можно, но только с ошибками соперников

Елисеев: в гонке преследования побороться можно, но только с ошибками соперников
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) и оценил свои шансы в пасьюте. Избежав промахов, он показал 14-й результат.

«Если западения скорости на последнем круге не произошло — это уже плюс. Артем Истомин попросил меня начать поактивнее, пока лыжи свежие, но не совсем получилось. Вообще у меня были очень быстрые лыжи, всех догонял со спуска.

Шансы в пасьюте? Побороться можно, но только с ошибками соперников. По ощущениям было около 300 болельщиков. Основная масса стоит на предпоследнем подъеме, там мне было очень тяжело, и они сильно помогли», — цитирует Елисеева «Матч ТВ».

Гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти пройдёт завтра, 21 марта.

Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти, Елисеев — лучший из россиян
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020