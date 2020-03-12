Елисеев: в гонке преследования побороться можно, но только с ошибками соперников

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) и оценил свои шансы в пасьюте. Избежав промахов, он показал 14-й результат.
«Если западения скорости на последнем круге не произошло — это уже плюс. Артем Истомин попросил меня начать поактивнее, пока лыжи свежие, но не совсем получилось. Вообще у меня были очень быстрые лыжи, всех догонял со спуска.
Шансы в пасьюте? Побороться можно, но только с ошибками соперников. По ощущениям было около 300 болельщиков. Основная масса стоит на предпоследнем подъеме, там мне было очень тяжело, и они сильно помогли», — цитирует Елисеева «Матч ТВ».
Гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти пройдёт завтра, 21 марта.
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