Пидручный — о спринте без зрителей: по трассе много русских, но они тоже нас подгоняли

Чемпион мира украинский биатлонист Дмитрий Пидручный оценил выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Он занял 19-е место, совершив один промах. На гонку не были допущены зрители из-за угрозы распространения коронавируса.

«Жаль, что не прошёл габарит. Очень неплохо шёл ногами по трассе вроде. Но это в любом случае моя ошибка, что там вообще был габарит. Организаторы посыпали трассу солью, потому вроде как держится ещё. На пристрелке трасса была довольно жёсткой, но со временем начала разбиваться. По ходу гонки уже начала проваливаться, и тяжело было найти жёсткое место на ней, чтобы сделать хороший толчок ногой.

По трассе, кстати, стоят много болельщиков. В основном русские, но тоже нас подгоняли, по именам называли, как и финны, которые там тоже стоят. Конечно, это не атмосфера соревнований, хотелось, чтобы фаны были на стадионе, но вот такая сейчас проблема во всем мире. Понятное дело, что здоровье людей прежде всего", — цитирует Пидручного Biathlon.com.ua.

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«Я где-то догадывался, что так и будет. Честно говоря, не очень радует. Если бы здесь продлили ещё этап – было бы лучше. Но зачем мы тогда тренируемся, если радоваться отмене этапа? Каждая гонка – это шанс проявить себя, заработать очков в зачёт, ну и заработать призовых. Мы целое лето готовимся не для того, чтобы потом пропускать этапы. Разделяю ли панику вокруг коронавируса? Конечно же нет, и мне не нравится, когда люди, особенно в нашей стране, ведут себя неподобающим образом. Как пример — в Черновцах, где женщину люди просто выгоняли из её дома. Это лишняя паника, просто нужно придерживаться определённых правил гигиены, безопасности, и со временем это всё пройдёт», — сказал Пидручный.

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