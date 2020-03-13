Васильев: считаю безобразием тот факт, что наша сборная в полном составе не участвует в ЧР

Бывший российский биатлонист, двукратный победитель Олимпийских игр Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата России, который будет проходить в Ханты-Мансийске. Васильев заявил, что лидеры сборной должны участвовать в соревнованиях.

«Я считаю безобразием тот факт, что наши лидеры и сборная в полном составе не участвуют в чемпионате страны. На мой взгляд, они обязаны это делать, а не как обычно — когда приезжает по одному-два человека от основы. Остальные ссылаются на длинный сезон. Но давайте сравним наших дорогих биатлонистов с хоккеистами или баскетболистами, которые проводят 70-80 игр за сезон. Там что-то никто не плачет и не жалуется на усталость», — приводят слова Васильева «Известия».

Чемпионат России будет проходить с 26 марта по 3 апреля. Ранее лидер российской сборной Александр Логинов сообщил, что планирует принять участие в соревнованиях.