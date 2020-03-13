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Свендсен: я был счастлив, когда удавалось побеждать Фуркада

Свендсен: я был счастлив, когда удавалось побеждать Фуркада
Биатлон / Кубок мира 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен прокомментировал заявление француза Мартена Фуркада о завершении карьеры.

«Фуркад — один из величайших биатлонистов в истории. Он часто расправлялся со мной, но в те моменты, когда чаша весов склонялась в мою пользу, я был счастлив. Пожалуй, больше всего в этом плане запомнились пасьют на чемпионате мира — 2013 и масс-старт на Олимпийских играх — 2014», — приводит слова Свендсена NRK.

Обе гонки Свендсен выиграл у Фуркада с минимальным преимуществом, на Олимпиаде-2014 по фотофинишу.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион и семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, на его счету также 13 золотых медалей чемпионатов мира.

Фуркад в прощальном письме упомянул Шипулина и поблагодарил россиян
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