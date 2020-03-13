Свендсен: я был счастлив, когда удавалось побеждать Фуркада
Четырёхкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен прокомментировал заявление француза Мартена Фуркада о завершении карьеры.
«Фуркад — один из величайших биатлонистов в истории. Он часто расправлялся со мной, но в те моменты, когда чаша весов склонялась в мою пользу, я был счастлив. Пожалуй, больше всего в этом плане запомнились пасьют на чемпионате мира — 2013 и масс-старт на Олимпийских играх — 2014», — приводит слова Свендсена NRK.
Обе гонки Свендсен выиграл у Фуркада с минимальным преимуществом, на Олимпиаде-2014 по фотофинишу.
Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион и семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, на его счету также 13 золотых медалей чемпионатов мира.
Фуркад в прощальном письме упомянул Шипулина и поблагодарил россиян
Читайте также
- 14 марта 2020
-
00:05
- 13 марта 2020
-
23:55
-
23:44
-
23:22
-
22:43
-
22:38
-
22:30
-
22:02
-
20:46
-
20:29
-
19:20
-
18:46
-
18:35
-
16:34
-
15:33
-
15:32
-
11:30
-
11:01
-
10:40
-
10:31
-
10:08
-
09:52
-
09:44
-
09:32
-
09:21
-
09:17
-
08:50
-
08:42
-
08:33
-
08:28
-
08:23
- 12 марта 2020
-
22:58
-
22:35
-
21:33
-
20:35
Партнерский контент