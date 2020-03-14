«Может, это я его напугала?» Резцова прокомментировала решение Фуркада завершить карьеру

Бывшая российская биатлонистка Анфиса Резцова прокомментировала решение француза Мартена Фуркада завершить карьеру. Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте сообщил о завершении карьеры накануне, 13 марта. Ранее Резцова негативно высказывалась о Фуркаде, намекая, что француз принимает запрещённые препараты. После этого французский биатлонист заявил, что у Резцовой начинается старческий маразм. Фуркад не исключил, что подаст в суд.

«Может, это его Резцова напугала? Если честно, не знаю, почему он тогда так завёлся и принял это близко к сердцу, я же не про него лично говорила, а в целом о ситуации. Мне просто было обидно, что он на нас баллоны катит, а все остальные вокруг, получается, чистые и пушистые. Поверьте, многие спортсмены грешны.

Для меня они не авторитеты. Вот Раиса Сметанина — да, она действительно великая спортсменка, сейчас таких нет. И не могу поверить, что все вокруг такие честные и осуждать надо только нас, а там таких проблем нет. Не думаю, что во всём виноваты одни только мы», — приводит слова Резцовой ТАСС.