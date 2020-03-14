«Может, это я его напугала?» Резцова прокомментировала решение Фуркада завершить карьеру

Бывшая российская биатлонистка Анфиса Резцова прокомментировала решение француза Мартена Фуркада завершить карьеру. Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте сообщил о завершении карьеры накануне, 13 марта. Ранее Резцова негативно высказывалась о Фуркаде, намекая, что француз принимает запрещённые препараты. После этого французский биатлонист заявил, что у Резцовой начинается старческий маразм. Фуркад не исключил, что подаст в суд.
«Может, это его Резцова напугала? Если честно, не знаю, почему он тогда так завёлся и принял это близко к сердцу, я же не про него лично говорила, а в целом о ситуации. Мне просто было обидно, что он на нас баллоны катит, а все остальные вокруг, получается, чистые и пушистые. Поверьте, многие спортсмены грешны.
Для меня они не авторитеты. Вот Раиса Сметанина — да, она действительно великая спортсменка, сейчас таких нет. И не могу поверить, что все вокруг такие честные и осуждать надо только нас, а там таких проблем нет. Не думаю, что во всём виноваты одни только мы», — приводит слова Резцовой ТАСС.
- 14 марта 2020
-
09:48
-
09:41
-
09:22
-
09:16
-
00:43
-
00:32
-
00:18
-
00:05
- 13 марта 2020
-
23:55
-
23:44
-
23:22
-
22:43
-
22:38
-
22:30
-
22:02
-
20:46
-
20:29
-
19:20
-
18:46
-
18:35
-
16:34
-
15:33
-
15:32
-
11:30
-
11:01
-
10:40
-
10:31
-
10:08
-
09:52
-
09:44
-
09:32
-
09:21
-
09:17
-
08:50
-
08:42