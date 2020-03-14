Шипулин: Логинову сейчас очень тяжело, ему нужна поддержка

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин поделился мнением о ситуации с соотечественником Александром Логиновым. Россиянин на чемпионате мира в Антхольце завоевал золотую и бронзовую медали, но после этого столкнулся с критикой со стороны соперников, которые напомнили о допинговом прошлом Логинова.

«На Сашу оказывается давление со стороны, как и на Женю Устюгова, например. Рассматривают то, что было шесть лет назад, более десяти лет назад. Знаю, что группа юристов сейчас работает над этим. Саше сейчас очень тяжело. Помню, в Италии мы с ним разговаривали три-четыре часа, сейчас тоже будем разговаривать, что делать дальше, какую стратегию выбрать. Ему нужна поддержка, надеюсь, в следующем сезоне у него всё будет хорошо», — приводит слова Шипулина РИА «Новости».

Логинов после чемпионата мира не исключил, что завершит карьеру по окончании сезона. Но президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сказал, что Логинов, скорее всего, продолжит выступать и в следующем сезоне.