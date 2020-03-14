Последний финиш в карьере Фуркада. Видео

Французский биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру. Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира выиграл заключительную гонку в карьере. Он стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
Фуркад оторвался от преследователей. В итоге француз уже медленно пересекал финишную черту, после чего начал получать поздравления от соперников.
Видео можно посмотреть в «твиттере» IBU.
Фуркад, стартовавший вторым по результатам спринта, преодолел дистанцию за 31 минуту 25 секунд, допустив 3 промаха. Второе место занял ещё один французский биатлонист — Кентен Фийон Майе. Тройку лучших замкнул француз Эмильен Жаклен. Норвежец Йоханнес Бё допустил четыре промаха и финишировал лишь четвёртым. Лучшим из россиян стал Александр Логинов (итоговое 7-е место).
В последнем сезоне Кубка мира в карьере Фуркад занял второе место в общем зачёте, «Большой хрустальный глобус» достался Й. Бё.
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