Последний финиш в карьере Фуркада. Видео

Французский биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру. Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира выиграл заключительную гонку в карьере. Он стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Фуркад оторвался от преследователей. В итоге француз уже медленно пересекал финишную черту, после чего начал получать поздравления от соперников.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IBU.

Фуркад, стартовавший вторым по результатам спринта, преодолел дистанцию за 31 минуту 25 секунд, допустив 3 промаха. Второе место занял ещё один французский биатлонист — Кентен Фийон Майе. Тройку лучших замкнул француз Эмильен Жаклен. Норвежец Йоханнес Бё допустил четыре промаха и финишировал лишь четвёртым. Лучшим из россиян стал Александр Логинов (итоговое 7-е место).

В последнем сезоне Кубка мира в карьере Фуркад занял второе место в общем зачёте, «Большой хрустальный глобус» достался Й. Бё.