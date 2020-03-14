Юрлова-Перхт — о гонках в Контиолахти без зрителей: это не красит IBU
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поддержала болельщиков, которые не смогли попасть на гонки заключительного этапа Кубка мира в Контиолахти.
«Не буду отвечать на вопросы, просто хочу поздравить всех с окончанием сезона и поздравить болельщиков, которых не пустили, объявив запрет на посещение во время мужского спринта. Это не красит IBU. Людям, которые приехали и нас поддерживали на трассе в лесу, спасибо. Чемпионат России перенесли на ноябрь? В плане здоровья это правильно", — приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».
Юрлова-Перхт, допустив три промаха, заняла 22-е место в гонке преследования, завершившей биатлонный сезон. В общем зачёте Кубка мира Екатерина стала 17-й – лучшая из россиянок.
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Россиянки за бортом исторических сражений. Как всегда.
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