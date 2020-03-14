Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Самуэльссон — об обысках на ЧМ: это некрасиво по отношению к Логинову, к нам и к спорту

Самуэльссон — об обысках на ЧМ: это некрасиво по отношению к Логинову, к нам и к спорту
Биатлон / Кубок мира 0

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поддержал россиянина Александра Логинова в ситуации с утренним обыском в день эстафеты во время чемпионата мира в Антхольце.

«Мало кто будет рад вскочить в 6 утра в день гонки. Могу только выразить надежду, что у полиции были действительно серьёзные основания. Это некрасиво по отношению к Логинову, к нам и вообще к спорту», — приводит слова Самуэльссона «Матч ТВ».

Ранее Самуэльссон постоянно критиковал Логинова за его допинговое прошлое.

Основанием для обыска Логинова стала чужая аккредитация у личного тренера биатлониста Александра Касперовича, о чём сообщила в полицию антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек. Так как полиция покинула Логинова только следующей ночью, биатлонист вынужден был пропустить масс-старт.

«Иностранцы ведут себя как подлецы». Губерниев в гневе от лицемерия на чемпионате мира
А ещё комментатор сравнил дело биатлониста с делом журналиста Голунова. «Я/Мы — Александр Логинов».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020