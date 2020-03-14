Самуэльссон — об обысках на ЧМ: это некрасиво по отношению к Логинову, к нам и к спорту

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поддержал россиянина Александра Логинова в ситуации с утренним обыском в день эстафеты во время чемпионата мира в Антхольце.

«Мало кто будет рад вскочить в 6 утра в день гонки. Могу только выразить надежду, что у полиции были действительно серьёзные основания. Это некрасиво по отношению к Логинову, к нам и вообще к спорту», — приводит слова Самуэльссона «Матч ТВ».

Ранее Самуэльссон постоянно критиковал Логинова за его допинговое прошлое.

Основанием для обыска Логинова стала чужая аккредитация у личного тренера биатлониста Александра Касперовича, о чём сообщила в полицию антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек. Так как полиция покинула Логинова только следующей ночью, биатлонист вынужден был пропустить масс-старт.