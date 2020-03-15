Вирер: после спринта смирилась со вторым местом, но тренер настроил на борьбу

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, второй год подряд завоевавшая «Большой хрустальный глобус», обратилась со словами поддержки к соотечественникам.



«Совсем не была уверена, что удастся показать нужный результат в последней гонке. В итоге всё получилось… Фантастика, великолепный день.



Спринт был худшей гонкой, я допустила три промаха. Уже после финиша подумала, что второе место в общем зачёте — не такой плохой результат. Тренер заставил меня бороться, настроил на последнюю гонку сезона.



В гонке преследования выложилась полностью. Чувствую себя уставшей как ментально, так и физически. Подумать только, ещё прошлым летом я не знала, как пережить этот год, а сейчас позади невероятный сезон», — цитирует Доротею Fondo Italia.



Судьба трофея решалась в последней гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти. До последнего огневого рубежа ситуация складывалась против итальянки, но на «стойке» её соперница, норвежка Тириль Экхофф, допустила сразу три промаха и финишировала лишь на одну позицию выше Вирер. Для победы в кубковом зачёте этого не хватило. Добавим, Вирер завоевала и «Малый глобус» в зачёте масс-стартов.

Вирер: горжусь тем, что подняла итальянский флаг на вершину в такой трудный момент