Черезов: любителям биатлона будет не хватать Фуркада, но борьба за КМ будет напряжённой

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов высказал мнение, что после ухода француза Мартена Фуркада борьба в Кубке мира не станет менее интересной.
«Фуркад — невероятно сильный и талантливый спортсмен. У него была замечательная карьера, чего только стоят семь побед подряд в общем зачёте Кубка мира. Он мог выиграть и в этом году, но не хватило совсем чуть-чуть. Думаю, что он и Бьорндален — два лучших биатлониста всех времён.
Последние два сезона показали, что в мужском биатлоне нет превосходства одного спортсмена. Бё стоит особняком, но и у него в команде есть сильные партнёры, здорово прибавили французы, особенно Жаклен. Не стоит забывать и про Александра Логинова, который даже на фоне травм отлично подготовился и выступил на чемпионате мира – 2020. Так что в следующем сезоне любителям биатлона будет не хватать Фуркада, но борьба за «Большой хрустальный глобус» будет напряжённой», — приводят слова Черезова «Известия».
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