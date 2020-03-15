Самая неоднозначная концовка биатлонного сезона. Это было круто и печально

Концовка биатлонного сезона из-за коронавируса стала, пожалуй, самой неоднозначной за долгие годы существования вида спорта. С одной стороны, сезон спешно свернули, но с другой – помните ли вы, когда последний раз всё решалось не просто в последней гонке, а практически на последней стрельбе? Когда до самого финиша не было ясно, кто же станет триумфатором?
А ведь дело не только в чисто спортивных результатах.
Спасибо, середняки!
В этом тексте не будет ничего про сборную России. Ну, почти не будет. Про то, как к Логинову пришли с обыском, как у него обострились проблемы со здоровьем, и как всё это отразилось на его результатах – все уже знают. Александр сделал свой выбор, это его право, он решил, что будет жить и выступать именно так, и не стоит давить на него, чтобы он сделал что-то другое.
Вся остальная сборная России… Да чего их ругать, нормально они выступили. Ровно на том уровне, на который они и были готовы. Выше головы не прыгнули, но и в яму не свалились. Спортсменам, именно им – спасибо за сезон и за квоты, которые они сохранили для команды.
Грустное прощание
Очень жаль, что последний этап Кубка мира в Финляндии прошёл без зрителей. Просто безумно жаль! Представляете, какие овации устроили бы трибуны в Лахти героям биатлона Кайсе Мякяряйнен и Мартену Фуркаду, которые завершили спортивные карьеры?
К сожалению, у легенд даже не было возможно проехать перед переполненными трибунами круги почёта и попрощаться с теми, кто их поддерживал или ненавидел. Прощание в абсолютной тишине – совсем не то, что они заслужили. А то, что заслужили, в этом нет никаких сомнений.
Помните, как прощался в своё время Рафаэль Пуаре? Когда его поддерживали даже норвежские болельщики, забывшие в тот момент о национальной принадлежности, вечном соперничестве и просто понимавшие, что уходит целая эпоха. А помните, как прощался в прошлом году с Кубком мира Максим Вылегжанин, которого те же самые норвежцы провожали стоя?
Такого эмоционального прощания у Мартена и Кайсы не было, даже после того, как они прекрасно провели свои последние гонки. Пожалуй, впервые в истории легенды ушли так тихо. Даже несмотря на душещипательные посты в социальных сетях.
Громкие победы
Ещё больше жаль, что биатлон закончился досрочно. Но при этом удивительно ярков борьбой за Кубок мира, когда каждый метр дистанции, каждый выстрел решал судьбу трофея.
В этой борьбе россияне не участвовали и не могли участвовать, но разве это что-то меняет?
Фуркад сделал всё, что от него зависело, чтобы уйти из биатлона с восьмым большим «глобусом» в руках, но и Йоханнес сражался до последнего, и занял ровно то место, которое гарантировало ему трофей вне зависимости от других результатов. Хотя, наверное, у многих болельщиков было чувство сожаления, что на последнем круге не хватило ещё одного спортсмена – да того же Арнда Пайффера, который мог бы подвинуть норвежца на пятое место и отдать приз Фуркаду.
И многое хотели того, чтобы летевшая по трассе Кайса долетела хотя бы до бронзы – не хватило совсем немного. В женском Кубке мира ситуация вообще менялась в режиме онлайн в зависимости от того, на каких местах находились Доротея Вирер и Тириль Экхофф. Перед заключительной стрельбой норвежка уже ощущала в руках хрустальный трофей, а после её завершения рассталась с мечтой.
Вообще, этап в Контиолахти, ставший из-за коронавируса последним, получился ну очень крутым. Может, именно потому, что неожиданно завершал сезон и атлеты выкладывались по полной! Но было офигенно. И очень печально от того, что всё так быстро закончилось
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