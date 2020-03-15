Самая неоднозначная концовка биатлонного сезона. Это было круто и печально

Концовка биатлонного сезона из-за коронавируса стала, пожалуй, самой неоднозначной за долгие годы существования вида спорта. С одной стороны, сезон спешно свернули, но с другой – помните ли вы, когда последний раз всё решалось не просто в последней гонке, а практически на последней стрельбе? Когда до самого финиша не было ясно, кто же станет триумфатором?

А ведь дело не только в чисто спортивных результатах.

Потрясающее прощание Фуркада с биатлоном! Судьбу Кубка мира решил один выстрел Фуркад победил в последней гонке в карьере. Но как же обидно за француза!

Спасибо, середняки!

В этом тексте не будет ничего про сборную России. Ну, почти не будет. Про то, как к Логинову пришли с обыском, как у него обострились проблемы со здоровьем, и как всё это отразилось на его результатах – все уже знают. Александр сделал свой выбор, это его право, он решил, что будет жить и выступать именно так, и не стоит давить на него, чтобы он сделал что-то другое.



Вся остальная сборная России… Да чего их ругать, нормально они выступили. Ровно на том уровне, на который они и были готовы. Выше головы не прыгнули, но и в яму не свалились. Спортсменам, именно им – спасибо за сезон и за квоты, которые они сохранили для команды.

Россия победила Украину в битве за квоту. А она действительно нам нужна? Биатлонистки провели, возможно, последнюю гонку сезона. В следующем году россиянок на трассе будет на одну больше.

Грустное прощание

Очень жаль, что последний этап Кубка мира в Финляндии прошёл без зрителей. Просто безумно жаль! Представляете, какие овации устроили бы трибуны в Лахти героям биатлона Кайсе Мякяряйнен и Мартену Фуркаду, которые завершили спортивные карьеры?



К сожалению, у легенд даже не было возможно проехать перед переполненными трибунами круги почёта и попрощаться с теми, кто их поддерживал или ненавидел. Прощание в абсолютной тишине – совсем не то, что они заслужили. А то, что заслужили, в этом нет никаких сомнений.

Биатлон завершился драмой. Норвежка Экхофф потеряла Кубок мира на последней стрельбе Россиянки за бортом исторических сражений. Как всегда.

Помните, как прощался в своё время Рафаэль Пуаре? Когда его поддерживали даже норвежские болельщики, забывшие в тот момент о национальной принадлежности, вечном соперничестве и просто понимавшие, что уходит целая эпоха. А помните, как прощался в прошлом году с Кубком мира Максим Вылегжанин, которого те же самые норвежцы провожали стоя?



Такого эмоционального прощания у Мартена и Кайсы не было, даже после того, как они прекрасно провели свои последние гонки. Пожалуй, впервые в истории легенды ушли так тихо. Даже несмотря на душещипательные посты в социальных сетях.

Дожмёт ли Бё Фуркада? Перед финальной гонкой шансы на Кубок мира есть у обоих У француза больше очков, но он всё равно должен отыгрываться.

Громкие победы

Ещё больше жаль, что биатлон закончился досрочно. Но при этом удивительно ярков борьбой за Кубок мира, когда каждый метр дистанции, каждый выстрел решал судьбу трофея.



В этой борьбе россияне не участвовали и не могли участвовать, но разве это что-то меняет?



Фуркад сделал всё, что от него зависело, чтобы уйти из биатлона с восьмым большим «глобусом» в руках, но и Йоханнес сражался до последнего, и занял ровно то место, которое гарантировало ему трофей вне зависимости от других результатов. Хотя, наверное, у многих болельщиков было чувство сожаления, что на последнем круге не хватило ещё одного спортсмена – да того же Арнда Пайффера, который мог бы подвинуть норвежца на пятое место и отдать приз Фуркаду.

Биатлон сдался под натиском эпидемии. Теперь каждая гонка может стать последней Организаторам этапа Кубка мира в Финляндии предстоит решить — проводить гонки или закончить сезон.

И многое хотели того, чтобы летевшая по трассе Кайса долетела хотя бы до бронзы – не хватило совсем немного. В женском Кубке мира ситуация вообще менялась в режиме онлайн в зависимости от того, на каких местах находились Доротея Вирер и Тириль Экхофф. Перед заключительной стрельбой норвежка уже ощущала в руках хрустальный трофей, а после её завершения рассталась с мечтой.



Вообще, этап в Контиолахти, ставший из-за коронавируса последним, получился ну очень крутым. Может, именно потому, что неожиданно завершал сезон и атлеты выкладывались по полной! Но было офигенно. И очень печально от того, что всё так быстро закончилось