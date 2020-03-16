«Невероятная история!» Фуркад отреагировал на тёплые слова Халили

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал публикацию российского биатлониста Карима Халили в социальной сети. Россиянин опубликовал несколько фотографий с Фуркадом в своём "инстаграме" и высказал слова благодарности французу, который провёл последний сезон в профессиональном спорте.
«Невероятная история! Желаю тебе всего наилучшего», – прокомментировал Фуркад публикацию Халили.
О завершении карьеры по итогам сезона француз сообщил после спринтерской гонки в Контиолахти. Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира. Выигрывал «Большой хрустальный глобус» семь лет подряд, пока в сезоне-2018/2019 трофей не отобрал норвежец Йоханнес Бё.
Фуркад выиграл последнюю гонку сезона на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), однако этого не хватило для завоевания восьмого «Большого хрустального глобуса» в карьере. Главный трофей сезона выиграл Йоханнес Бё из Норвегии.
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