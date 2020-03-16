Президент СБР: ждали от Поршнева более высоких результатов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением о результатах российского биатлониста Никиты Поршнева в минувшем сезоне. Поршнев получил награду лучшего новичка года от IBU. Кроме того, Драчёв оценил выступление Матвея Елисеева.
«Награда Поршнева «Новичок года» — это больше аванс, конечно. Мы надеялись на него, ждали от него более высоких результатов. По функциональным данным он может показывать результат ничуть не хуже, чем Матвей Елисеев.
Елисеев в этом году обыгрывал даже Александра Логинова, и не раз, он показывал очень высокие результаты: попадал на подиум, был четвёртым. У Матвея огромный потенциал, но вот что характерно для многих спортсменов, так это нестабильность. Это надо отработать, нужно посмотреть, в чём же причина нестабильности Матвея, Никиты и Латыпова.
Согласен, что при выборе состава на эстафету на ЧМ мы дали слишком много свободы. Мне кажется, надо действовать пожёстче, должно быть видение вперёд. Поэтому мы и думали, что Халили надо обкатывать на чемпионате мира, он был готов выступать и бороться, это самое главное», — сказал Драчёв в эфире программы «Все на Матч!»
- 16 марта 2020
-
21:13
-
20:46
-
19:08
-
18:29
-
18:16
-
18:12
-
17:17
-
13:58
-
13:54
-
12:56
-
11:25
-
10:48
-
09:42
-
09:13
-
09:11
-
00:42
- 15 марта 2020
-
23:26
-
22:08
-
17:28
-
16:58
-
16:21
-
15:20
-
12:55
-
11:12
-
11:01
-
10:31
-
09:47
-
00:51
-
00:22
-
00:01
- 14 марта 2020
-
23:15
-
22:55
-
22:26
-
21:30
-
20:13