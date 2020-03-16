Президент СБР: ждали от Поршнева более высоких результатов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением о результатах российского биатлониста Никиты Поршнева в минувшем сезоне. Поршнев получил награду лучшего новичка года от IBU. Кроме того, Драчёв оценил выступление Матвея Елисеева.

«Награда Поршнева «Новичок года» — это больше аванс, конечно. Мы надеялись на него, ждали от него более высоких результатов. По функциональным данным он может показывать результат ничуть не хуже, чем Матвей Елисеев.

Елисеев в этом году обыгрывал даже Александра Логинова, и не раз, он показывал очень высокие результаты: попадал на подиум, был четвёртым. У Матвея огромный потенциал, но вот что характерно для многих спортсменов, так это нестабильность. Это надо отработать, нужно посмотреть, в чём же причина нестабильности Матвея, Никиты и Латыпова.

Согласен, что при выборе состава на эстафету на ЧМ мы дали слишком много свободы. Мне кажется, надо действовать пожёстче, должно быть видение вперёд. Поэтому мы и думали, что Халили надо обкатывать на чемпионате мира, он был готов выступать и бороться, это самое главное», — сказал Драчёв в эфире программы «Все на Матч!»