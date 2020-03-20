Ишмуратова: у меня пожелание биатлонистам — меньше зависать в соцсетях

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова оценила итоги биатлонного сезона для сборной России. Также она посоветовала биатлонистам пореже пользоваться социальными сетями.



«Трудно оценить выступление россиян. Как болельщику, конечно, мне хочется, чтобы результаты были гораздо лучше, чем есть. Если же смотреть на ситуацию с точки зрения спортсмена, то я понимаю, что ребята сделали здесь всё возможное и где-то, может быть, даже невозможное. Лидер нашей команды Александр Логинов, выступавший под серьёзным психологическим прессингом, сделал больше, чем мог. Но в целом, конечно, хотелось бы видеть более результативную работу. И чтобы было меньше дрязг, меньше интриг.



Важно, чтобы спортсмены больше времени уделяли непосредственно себе, а не соцсетям, каким-то подписям под фотографиями в интернете. Надо тренироваться, и надо отдыхать. Когда ты отдыхаешь с телефоном в руках, это уже не отдых. Так что у меня пожелание ребятам: меньше зависать в соцсетях. Знаю, что в лыжах Елена Вяльбе с этим борется. Да, болельщикам, конечно, интересно, какие фото публикует спортсмен, но надо понимать, что при этом падает концентрация. Эти моменты, кажется, незаметны, но когда складывается результат, в конечном итоге большой ком проблем нарастает. А это мешает выполнению поставленной задачи и негативно влияет на итоги выступлений», — сказала Ишмуратова в интервью «Матч ТВ».