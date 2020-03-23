Драчёв: были бы очень рады, если бы наши лыжники попробовали себя в биатлоне

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал переход шведской лыжницы Стины Нильссон в биатлон. Драчёв поддержал решение шведской спортсменки.

«Прекрасно, когда такие спортсмены переходят в биатлон. Отрадно видеть, что наш спорт интересен. Мы бы тоже были очень рады, если бы наши лыжники – шестые-седьмые номера – попробовали себя в биатлоне.

Но при мне никто из лыжников тему перехода в биатлон не поднимал, хотя в прошлом многие олимпийские чемпионы раньше начинали как раз с лыж. Это и Ольга Пылёва, и Светлана Ишмуратова, я и сам сначала занимался лыжами.

Анфиса Резцова – вообще уникальная спортсменка, она завоевала олимпийское золото и в лыжных гонках, и в биатлоне. Да, тогда времена были другие, но и таких людей, как она, мало», — цитирует Драчёва ТАСС.