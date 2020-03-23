Губерниев на карантине побрил кота. Видео

Российский комментатор Дмитрий Губерниев побрил кота. Видео с животным с изменившейся внешностью комментатор выложил на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время комментатор находится на карантине. Он решил добровольно отказаться от контактов из-за пандемии коронавируса. Губерниев уже объявил, что в ближайшее время будет работать дома.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тысяч. В России насчитывается более 350 человек, заразившихся инфекцией. Подавляющее большинство случаев зафиксировано в Москве.