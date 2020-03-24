Пихлер: у Нильссон превосходные данные для биатлона, даже лучше, чем у Херман

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал решение олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Стины Нильссон перейти в биатлон.

«Для меня её решение перейти в биатлон стало таким же сюрпризом, как и для всех. Если у неё получится научиться стрелять, это будет очень сильная биатлонистка.

Я бы не сказал, что она чистый спринтер. У неё очень хорошие аэробные данные. На Олимпиаде она была третьей на 30 км, на Кубке мира она побеждала Терезу Йохауг в эстафете, поэтому у неё превосходные данные для биатлона, даже лучше, чем у Денис Херман», — цитирует Пихлера News.ru.

Нильссон может повторить карьеру соотечественницы Магдалены Форсберг, которая после перехода из лыж в биатлон стала шестикратной обладательницей Кубка мира, шестикратной чемпионкой мира и двукратным призёром Олимпийских игр.